نشرة أخبار الحوادث.. تأجيل طعن نجل محمد مرسي ومحاكمة حسن مالك وإحالة قضية اتجار بالبشر للمحاكمة وانتشال جثة أب من نهر النيل

نشر قسم الحوادث العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية وجاء أبرزها الآتي:

تأجيل طعن نجل محمد مرسي وآخرين علي شطبهم من «المحامين»

قررت المحكمة الادارية العليا، تأجيل الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين والذي طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين، لجلسة 2 أكتوبر المقبل اضغط هنا

8 سبتمبر.. أول جلسات محاكمة المتهمين فى قضية سرقة الأعضاء والإتجار بالبشر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 سبتمبر المقبل أمام الدائرة الـ 10 جنوب القاهرة لمحاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.. اضغط هنا

في الانضمام لجماعة إرهابية.. تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و٤٦ آخرين لـ ٤ سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، تأجيل محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة ٤ سبتمبر. اضغط هنا

غرقا سويا .. انتشال جثة الأب واستمرار البحث عن ابنته في نيل العياط

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في العثور على جثة محفظ قرآن غرق أمس بنهر النيل في العياط أثناء محاولة إنقاذ ابنته، ومازالت عملية البحث جارية عن جثمان الابنة .. اضغط هنا

بتهمة سب وتهديد محمد رمضان.. تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية

غرمت محكمة جنح الشيخ زايد الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيها أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة ٢١، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.. اضغط هنا

فى أكبر قضية زراعة وبيع أعضاء بشرية .. طبيب جامعة القاهرة أنقذ مستشفى شهيرا من عملية احتيال

أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات “أردنية وفلسطينية ومصرية”إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنتين من المستشفيات الشهيرة..اضغط هنا





