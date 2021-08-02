عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

17 اختصاصا لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

حماية البيانات الشخصية
حماية البيانات الشخصية

نص قانون حماية البيانات الشخصية في مادته (19) علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها علي الأخص الآتي:

1-وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ، والقيام علي تنفيذها.

2- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

3- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

4- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية ، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.

5- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية ، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة .

6- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة علي حماية البيانات الشخصية.

7- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.

 

 

خبير معلومات يقدم نصائح لحماية البيانات الشخصية على الهواتف والبطاقات الشخصية

ضوابط مشاركة الأطفال في المسابقات بقانون حماية البيانات الشخصية الجديد

8- اعتماد الجهات والأفراد ، ومنحهم التصاريح اللازمة التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية .

9-تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القــانون ، وإصدار القرارات اللازمة في شـأنهـا.

10- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها.

11-الرقابة والتفتيش علي المخاطبين بأحكام هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

12- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود ، واتخاذ القرارات المنظمة لها.

13- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية ، وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل علي البيانات الشخصية.

14- تقــديم جميع أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقــة بحمــاية البيــانات الشخصيــة ، وعلي الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.

15- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

16- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز في شأنها.

17- إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.

 

الحكومية حماية البيانات حركة البيانات عبر الحدود الجهات القضائية الموافقات

ترشيحاتنا

نشرة التحقيقات| فرنسا تحذر إثيوبيا.. سر سقوط جماعة الإخوان في الدول العربية

17 اختصاصا لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

«التايكوندو» يكشف كيف توج سيف عيسى وهداية ملاك بـ«برونزيتين» في الأولمبياد؟.. فيديو

تقرير مغربي: 54 فريقا سيشاركون في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حتى الآن

تقارير تونسية: نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية

أدعية وأذكار تسهل النوم وتزيل الأرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل

لا ترتبط من الوسط الفني .. زواج نيللي كريم وهشام عاشور يهزم فارق السن

الصحة تكشف عن سبب تأخر رسائل لقاح كورونا للمواطنين

كورونا وطوكيو..الإصابات تتزايد واليابان تعلن الطوارئ.. والوباء يصل بعثة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

زوجة رئيس الوزراء البريطاني تفجر مفاجأة حملها الثاني وتعلن موعد الولادة

أثناء تصوير فيديو.. سقوط نجمة TikTok الصينية Qiumei في حادث مروع|صور

مختل يقتحم ملعب كرة قدم ويطعن طفلا بسكين في السعودية

فيديو

الحرب شغالة.. الزمالك يشكو الأهلي وقناته وسيد عبدالحفيظ

فيديوجراف.. يعالج أمراض نادرة.. المشروع القومي للتبرع بالبلازما

محفظ قرآن يضحي بحياته من أجل ابنته في العياط.. ما القصة "فيديوجراف"

شبه تريزيجيه ويصغرها بـ8 سنوات.. من هو خطيب نيللي كريم الجديد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ