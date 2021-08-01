البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.5 مليار دولار خلال جائحة كورونا.. نواب: السياسة الاقتصادية للدولة حققت أعلى معدلات التصنيف الائتماني.. والاعتماد على الصادرات أهم أسباب الارتفاع

برلماني: الدولة وفرت مناخا استثماريا جيدا ساهم في ارتفاع النقد الأجنبي

وكيل خطة النواب: الاعتماد على الصادرات وتقليل الورادات وراء ارتفاع النقد الأجنبي

بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. برلمانية تطالب بالرقابة على حركة التجارة الإلكترونية

أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في تحقيق أعلي معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، كما سردوا أهم الأسباب التي كانت وراء ارتفاع النقد الأجنبي، مطالبين بعدة مطالب أبرزها الرقابة علي التجارة الإلكترونية.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقد عرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

وفي البداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القيادة السياسية استطاعت تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي أثناء فترة الجائحة مقارنة بدول كبري، معقبا "حققنا انجازات اقتصادية فاقت التوقعات".

وأضاف" عمر"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك عدة أسباب ساهمت في إرتفاع الإحتياطي للنقد الأجنبي لـ 40.5مليار دولار، كان أبرزها عدم إتباع استراتيجية الغلق الكامل التي لجأت إليها عدد من الدول العربية والأجنبية مما ساهم علي انتعاش الحركة التجارية وإستمرار ممارسة مختلف الأنشطة الإقتصادية سواء علي المستوي المحلي والدولي.

وأشار وكيل لجنة الخطة، إلي أن الدولة حصلت علي شهادة مؤسسات دولية معتمدة بإرتفاع معدل التصنيف الإئتماني وذلك نتيجة السياسة الإقتصادية التي تتبعها الدولة في الإعتماد علي الصادرات وتقليل الواردات.

وتابع النائب: نستهدف الوصول إلي رفع معدل النمو الإقتصادي لأقصي درجة ممكنة وذلك بالقريب العاجل.

ومن جانبها قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك طفرة غير مسبوقة أحدثتها القيادة السياسية بالنسبة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي من أجل تعزيز الشمول المالي.

وعن ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي، أكدت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذا الإنجاز ساهم في تحقيقه العديد من الأسباب منها تقليل الاعتماد على الإستيراد وتوطيد الصناعة المحلية وإدخال صناعات جديدة لم تكن مدرجة في إستراتيجية الصناعة، علاوة علي تصدير البترول والغاز الذين يعملوا بشكل كبير في جلب العملة الصعبة.

وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلي أن الإصلاحات الهيكلية والتقنية بمنظومة الضرائب ساعدت أيضا على حصول الدولة على مستحقاتها المالية، معقبة " تعتبر الضرائب أهم موارد الدخل ويجب إحداث الحوكمة بها".

وناشدت النائبة، بأهمية إدخال كافة الشرائح المستهدفة بالمنظومة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، علاوة علي وضع ضوابط رقابية تنظم حركة التجارة الإلكترونية خاصة بعد أن شهدت انتعاشا بدءا من أزمة كورونا وحتي وقتنا هذا.

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن هناك إرتفاع ملحوظ في معدلات النمو الإقتصادي أثناء أزمة كورونا وذلك نتيجة تكثيف القيادة السياسية لجهودها في إحداث التنمية المستدامة من خلال تعزيز مواردها المالية وتطوير أداء الجهاز المصرفي.

و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الفترة الماضية حتي الوقت الراهن شهدت ضخ إستثمارات كبيرة سواء كانت وطنية أو أجنبية مما كانه له تأثيرا إيجابيا علي توفير أكبر مخزون من النقد الأجنبي، فضلا عن إيرادات قناة السويس وحوالات المصريين من الخارج، كل هذه المؤثرات لعبت دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية التي نشهدها حاليا.

ولفت البرلماني، إلي أن الرئيس السيسي تولي قيادة الدولة وكانت قيمة الإحتياطي من النقد الأجنبي 13 مليار دولار، وببلوغه 40.5 مليار يوضح الجهود الرئيس في وضع مصر من أوائل المقاصد الإستثمارية بالوطن العربي والعالم.

وتابع النائب، لدينا مناخ إستثماري جيد يساعد علي تدفق الإستثمارات، علاوة علي وجود أجهزة معنية مختصة بتذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين لدفع عجلة النمو الإقتصادي إلي الأمام .