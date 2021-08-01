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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5.5 درجة.. 3 زلازل تضرب اليونان

صدى البلد

ضرب زلزال شدته 4ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، بحر إيجه بالقرب من جزيرة نيسيروس اليونانية غربي رودس.


وأفاد معهد الجيوديناميكا اليوناني - وفق ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا جنوب غرب نيسيروس، وهي جزيرة صغيرة يقطنها حوالي 1000 نسمة، وبها بركان نشط. 


وشعر السكان بالزلزال في بلدة داتكا الساحلية التركية في مقاطعة موغلا.. وقالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية "إن قوة الزلزال بلغت 5ر5 درجة"، ولم تبلغ السلطات عن أي أضرار.


وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، كان هناك هزتان أخريتان بقوة 7ر4 و1ر4 درجة على التوالي.. ومنذ ذلك الحين، حدثت عدة هزات ارتدادية، بما في ذلك هزتان بلغت قوتهما 4ر4 و3ر4 درجة على التوالي و3 توابع أخرى تجاوزت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر، لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

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