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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء تفتح باب التقديم لفصول المدارس الفنية.. الموعد والشروط

صدى البلد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منشور لها عن فتح باب التقديم أمام طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالفصول المشتركة للشركات التابعة لها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من يوم الأحد المقبل 8 اغسطس الجاري ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 12 أغسطس الجاري.

أسماء المدارس 

وأوضحت الشركة القابضة فى منشور لها أن التقديم سيكون للالتحاق بفصول بمدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة بنظام الخمس سنوات “ مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء” و فصول  بمدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات “مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء” ومدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات “ مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ”بالاضافة إلي مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات  “معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء”.

شروط الالتحاق بالمدارس

- أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية العامة أو الأزهرية من محافظات القاهرة الكبري فقط (القاهرة - الجيزة - القليوبية) دور مايو 

- التقديم للذكور فقط ولا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 18 سنة.

- التقديم سيكون إلكترونيا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصرwww.eehc.gov.eg في الفترة من ٨/٨/٢٠٢١ الي ١٢/٨/٢٠٢١ ولم يتم السماح بالتقديم بعد هذا الموعد.

- أن يكون الحد الإدني للقبول طبقا بالمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبري.

 - سيتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية بالإضافة إلى الكشف الطبي للطلبة المؤهلين للقبول.

وسيتم إعلان كشوف الطلبة المقبولين  قبل بدء العام الدراسي على الموقع الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإضافة إلى شركة القاهرة لانتاج الكهرباء وذلك لاستكمال إجراءات الالتحاق بالمدارس بصفة رسمية.

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