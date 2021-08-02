نشرة المرأة|فوائد لا تصدق لزيت الثوم.. وأسباب غير متوقعة لأكزيما الأطفال

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أهمها خلال التقرير الآتي...

فوائد لا تصدق لزيت الثوم لصحتك

فوائد لا تصدق لزيت الثوم لصحتك فهو معروف بقدرته على إنقاص الوزن وتهدئة الصداع وتقليل الالتهاب وتنشيط الدورة الدموية وتحسين الهضم وتعزيز الوظيفة الإدراكية وجهاز المناعة إليك أبرز فوائده وفقا لموقع " organic "

تعد الأكزيما من المشكلات الجلدية الشائعة بشكل واسع بين الأطفال الصغار والخطوة الأولى في الوقاية منها هي معرفة أسبابها وللأسف هناك أسباب عديدة .

ووفقا لما جاء في موقع “ mamanatural” أحد أكبر العوامل في إصابة الطفل بـ الأكزيما هو التاريخ الصحي للطفل وتحديدًا جيناته، إذا كان لدى الطفل قريب مصاب بها فهو أكثر عرضة للإصابة بسبب العوامل الوراثية.

يمكن علاج حروق الشمس الموجودة على الجلد دون ترك أى آثار طويلة الأمد على البشرة ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال الالتزام بنصائح الطبيب وعدم استخدام اى كريمات أو مستحضرات تجميلية بشكل عشوائي.

لا ترميها بعد اليوم ..إستخدامات غير متوقعه لقشور الفواكه والخضراوات

قبل رمي بقايا قشور الفاكهة والخضروات توقف وفكر مرتين فهناك عدة طرق لاستخدامها بشكل جيد. إليك فوائد قشور الفاكهة لجمالك وصحتك وفى القيام ببعض المهام المنزلية وفقا لموقع هيلث