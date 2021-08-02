عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة|فوائد لا تصدق لزيت الثوم.. وأسباب غير متوقعة لأكزيما الأطفال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أهمها خلال التقرير الآتي...

فوائد لا تصدق لزيت الثوم لصحتك 

فوائد لا تصدق لزيت الثوم لصحتك فهو معروف بقدرته على إنقاص الوزن وتهدئة الصداع وتقليل الالتهاب وتنشيط الدورة الدموية وتحسين الهضم وتعزيز الوظيفة الإدراكية وجهاز المناعة إليك أبرز فوائده وفقا لموقع "  organic  "

أبرزها لبن البقر .. أسباب غير متوقعة لأكزيما الأطفال

تعد الأكزيما من المشكلات الجلدية الشائعة بشكل واسع بين الأطفال الصغار والخطوة الأولى في الوقاية منها هي معرفة أسبابها وللأسف هناك أسباب عديدة .

ووفقا لما جاء في موقع “ mamanatural” أحد أكبر العوامل في إصابة الطفل بـ الأكزيما هو التاريخ الصحي للطفل وتحديدًا جيناته، إذا كان لدى الطفل قريب مصاب بها فهو أكثر عرضة للإصابة بسبب العوامل الوراثية.

9 نصائح لـ علاج حروق الشمس فى الصيف

يمكن علاج حروق الشمس الموجودة على الجلد دون ترك أى آثار طويلة الأمد على البشرة ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال الالتزام بنصائح الطبيب وعدم استخدام اى كريمات أو مستحضرات تجميلية بشكل عشوائي.

لا ترميها بعد اليوم ..إستخدامات غير متوقعه لقشور الفواكه والخضراوات

قبل رمي بقايا قشور الفاكهة والخضروات  توقف وفكر مرتين فهناك عدة طرق لاستخدامها بشكل جيد. إليك فوائد قشور الفاكهة لجمالك وصحتك وفى القيام ببعض المهام المنزلية  وفقا لموقع هيلث 

موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

نشرة التحقيقات| فرنسا تحذر إثيوبيا.. سر سقوط جماعة الإخوان في الدول العربية

17 اختصاصا لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

«التايكوندو» يكشف كيف توج سيف عيسى وهداية ملاك بـ«برونزيتين» في الأولمبياد؟.. فيديو

تقرير مغربي: 54 فريقا سيشاركون في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حتى الآن

تقارير تونسية: نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية

أدعية وأذكار تسهل النوم وتزيل الأرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل

لا ترتبط من الوسط الفني .. زواج نيللي كريم وهشام عاشور يهزم فارق السن

الصحة تكشف عن سبب تأخر رسائل لقاح كورونا للمواطنين

كورونا وطوكيو..الإصابات تتزايد واليابان تعلن الطوارئ.. والوباء يصل بعثة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

زوجة رئيس الوزراء البريطاني تفجر مفاجأة حملها الثاني وتعلن موعد الولادة

أثناء تصوير فيديو.. سقوط نجمة TikTok الصينية Qiumei في حادث مروع|صور

مختل يقتحم ملعب كرة قدم ويطعن طفلا بسكين في السعودية

فيديو

الحرب شغالة.. الزمالك يشكو الأهلي وقناته وسيد عبدالحفيظ

فيديوجراف.. يعالج أمراض نادرة.. المشروع القومي للتبرع بالبلازما

محفظ قرآن يضحي بحياته من أجل ابنته في العياط.. ما القصة "فيديوجراف"

شبه تريزيجيه ويصغرها بـ8 سنوات.. من هو خطيب نيللي كريم الجديد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ