اليوتيوب يحظر قناة سكاي نيوز استراليا بسبب كورونا

حظرموقع اليوتيوب قناة سكاي نيوز أستراليا من تحميل محتوى على موقع يوتيوب لمدة أسبوع بعد زاعما ​​أن المنصة الإخبارية انتهكت قواعدها بشأن نشر ما يسمى بـ "معلومات مضللة حول فيروس كورونا".

وتضمنت مقاطع الفيديو التي تسببت في حظر سكاي نيوز استراليا "نقاشات حول ما إذا كانت الأقنعة فعالة وما إذا كان الإغلاق مبررًا عند النظر في النتائج الصحية السلبية"، حيث استشهدت القناة بالمعلقين الذين يجادلون بأن "الأقنعة ليست فعالة في احتواء تفشي المرض ، لا سيما عندما يتم تفويضها بالخارج في الهواء الطلق" وتتحدث عن "تواتر وآليات حبس الأستراليين".

وتشير الدراسات التي نشرتها لانسيت إلى أن القناع يوقف ما يصل إلى 80 في المائة من القطرات من الانطلاق في الهواء ، وجد الباحثون في الدنمارك أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد أثناء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة مقارنة بغيرهم. .

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تظهر فيه استراتيجية "Zero Covid" الأسترالية التي تهدف إلى القضاء التام على الفيروس، علامات التواء.