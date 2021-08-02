أخبارالتعليم..انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ الجيولوجيا والتفاضل..التعليم تنفي تسريب امتحاني الجيولوجيا والتفاضل

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

يصل اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 "الشعبة العلمية" إلى نهايته ، حيث يعد اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2021.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا والتفاضل ”قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021".

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير، بدءا من يوم الأحد 8 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس.

انطلاقا من دور جامعة حلوان فى المشاركة المجتمعية، تنظم كلية التربية الفنية مجموعة من الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية للشباب والطلائع، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحاني الجيولوجيا والتفاضل إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021؛ استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.