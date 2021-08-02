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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس ربة منزل لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة نصر

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

جدد قاضي المعارضات حبس ربة منزل 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة نصر.

وكانت أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث قيام إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها من منطقة سكنها في مدينة نصر مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها في مدينة نصر ، وعثر بحوزتها على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,800 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، ميزان حساس ، رول من الألمونيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة.

وبمواجهتها أمام مباحث مدينة نصر اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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