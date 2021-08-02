المستشار الديني لمؤسسة فاعل خير يوضح أهمية الصدقات في مساعدة الفقراء.. فيديو

قال الشيخ احمد وهدان المستشار الديني لمؤسسة فاعل خير ، إن الأشخاص يجب أن يتعاملون بأحسان حتي يلطف الله بهم وهذا لن يأتي إلا عن طريق مساعدتنا إلي بعضنا البعض هذا كما قال الله تعالي " أن الله يجب المحسنين " .



واضاف وهداف خلال لقائه في برنامج " تفاصيل " المذاع علي قناه " صدى البلد 2" ، هناك أشخاص يحتاجون ألي وصلات مياه وهذا اكبر حلمهم ونحن نقوم بعمل ذألك ويمكن للمواطنين المشاركة في هذا الثواب ، وليس مكلف فوصلة المياه تتكلف 3 الأف جنية وسهم الشقف بـ 5 الأف جنية بالإضافة ألي المشاركة في أعمار المساجد .



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تبرعت مؤسسة "فاعل خير" بحضّانة أطفال حديثة تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه لصالح مستشفى الفيوم العام ، وذلك لسد العجز في عدد الحضانات بالمستشفى.

وأشاد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ، خلال تفقده الحضانة الجديدة بحضور الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، بدور الجمعيات الخيرية في تخفيف معاناة وآلام المرضى، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً ، مؤكداً على وجود تنسيق دائم مع هذه الجمعيات وكافة منظمات المجتمع المدني ، نظراً لدورها الحيوي والفاعل في خدمة المجتمع والذي يشكل داعماً رئيسياً لمؤسسات الدولة.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك وعوداً أخرى من بعض المؤسسات الخيرية لتقديم مزيد من المساعدات والأجهزة الطبية لمستشفى الفيوم العام.

