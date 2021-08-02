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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد السيد يشارك في الفيلم الروائي القصير إنذار مبكر

صدى البلد

بدأ الفنان محمد السيد تصوير الفيلم الروائي القصير «إنذار مبكر»، تأليف وإخراج حسام علاء، ويشاركه البطولة الوجه الجديد رنا أحمد، التي تمّ اختيارها بعد مسابقة أجراها المخرج لعدد من الوجوه الشابة.


الفيلم تدور أحداثه حول كيفية معالجة الآثار السلبية لفتاة مراهقة من مشاكلها النفسية بعد تعرضها لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من الشباب المتهور، ويلعب شريف حلمي دور طبيب نفسي يسعى لعلاج الفتاة بطرق علاج جديدة تعتمد على المحاكاة.


مخرج العمل: الفيلم تجربتي الأولى بمصر.. واستعد للمشاركة به في مهرجانات دولية .


ويجهز المخرج الشاب حسام علاء الذي درس السينما بفرنسا، الفيلم للمشاركة في أكثر من مهرجان سينمائي دولي، حيث يعد الفيلم تجربته الأولى في مصر.


وحول اختيار نجوم العمل، قال «علاء»، إنَّ اختياره للممثلين أخذ منه جهدًا كبيرًا، خاصة في اختيار دور البطلة والذي فازت به رنا أحمد من بين عدد ليس بقليل ممن تمّ ترشيحهم.


بدوره، أوضح الفنان شريف حلمي، أنَّ الدور جديد عليه تمامًا ويسعى من خلاله لتقديم أفضل ما لديه، مشيدًا باهتمام المخرج بالشباب «يهتم اهتمامًا كبيرًا بكل تفصيله في الفيلم وأداء كل المشاركين».


وعبّر «حلمي»، عن سعادته بالعمل مع المخرج حسام علاء، واصفًا السيناريو الذي نسجه بـ«الرائع»، متوقعًا أنَّ يكون له مستقبل مشرق في تقديم سينما جادة ذات محتوى جيد.

 

الجدير بالذكر محمد السيد شارك في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي اعتمد على مناقشة القضايا التي تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

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