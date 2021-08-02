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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان | الرئيس يصدق على قانون فصل الإخوان وتعديلات لائحة النواب.. وناجي الشهابي ينعى شيخ نواب البحيرة.. وإيقاف الموظف 6 أشهر حال ارتكابه هذه الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني يحرص موقع  "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة  بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها  خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكيل عاملة البرلمان: نجاح الاقتصاد المصري انعكس على المؤسسات المصرفية

 

برلماني : الدولة وفرت مناخ استثماري جيد ساهم في زيادة النقد الأجنبي

 

صاحب صوت قوي.. ناجي الشهابي ينعى شيخ نواب البحيرة

 

وكيل إسكان النواب: تطوير الريف يخدم 55 مليون مواطن.. واشتراطات البناء الجديدة في حاجة لإعادة النظر

 

برلماني: ظاهرة الغش يجب أن تندثر مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة التعليمية


يتم تطبيقه غدا.. إيقاف الموظف 6 شهور مع وقف صرف نصف أجره حال ارتكابه هذه الحالات


رئيس تضامن النواب يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها فى الأوليمياد.. صور

 

برلماني: الألعاب الفردية أسهل من الجماعية والاهتمام بها أمر ضروري

 

برلمانية: قانون فصل الموظف الإخواني يحافظ على الأمن القومي ويكافح الفساد


 

 

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