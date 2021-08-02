لجنة الحكام : جاهزون لاستئناف الدوري وكل نادي سيأخذ حقه

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم أن كل الحكام جاهزون لإدارة أصعب مراحل بطولة الدوري المصري في الفترة المقبلة .

وقال وجيه أحمد في تصريحات لفضائية “ أون تايم سبورتس”،:" الحكام جاهزون لأصعب مراحل بطولة الدوري المصري وكل نادي سيأخذ حقه ".

وعن حالات الجدل من قبل تقنية الفيديو قال وجيه أحمد:" تقنية الفيديو لا تتدخل سوي في 4 حالات فقط وهي احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد وحالات التعريف لتحديد المتسبب في الخطأ إذا أخطا الحكم واشهر إنذار أو طرد للاعب أخر ".

وأكد وجيه أحمد ان محمود عاشور قدم أداء مميز في الثلاث مباريات التي خاضها وعقب تأهل منتخب مصر لدور الثمانية تم استبعاده وفقا لقرارات اللجنة الأولمبية التي تنص على استبعاد كل الحكام التي تأهلت لدور الثمانية .

وتابع:" محمود عاشور سيعود يوم الثلاثاء وسيتم إشراكه في مباريات الدوري سواء كحكم ساحة أو فيديو ".