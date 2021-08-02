لقاء الخميسي تتالق فى أحدث ظهور لها على انستجرام ... شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وعلقت لقاء الخميسي قائلة “ Mood ”.

وتستعد لقاء الخميسي لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

جدير بالذكر أنه شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.