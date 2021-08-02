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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري : نتمنى استمرار '' كمال '' وقدمنا شكوى ضد '' سيمبوريه ''

صدى البلد

أبدى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي رغبته في استمرار عمر كمال عبد الواحد بصفوف الفريق بالموسم المقبل خاصةً بعد نهاية تعاقده مع الفريق ورغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته بدءأ من الموسم المقبل .

 

وأضاف الخولي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :تقدمنا بشكوى رسمية ضد البوركينابي سعيدو سيمبوريه لاعب وسط الفريق بعد هروبه بشكل مفاجئ ، واستمرار افتعاله للأزمات ، وهي ليست المرة الأولى التي يفتعل فيها المشاكل والأزمات .

استقر الكابتن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة يوم ٢٨أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم ٢٨ أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم ٣٠ من نفس الشهر  وهو موعد بداية الاجندة الدولية .

ويستهل منتخب مصر مشواره بتصفيات كأس العالم بمواجهتى انجولا بالقاهرة والجابون بالجابون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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