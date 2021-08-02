وكيل عمرو جمال : نسب انتقاله للزمالك قليلة

قال سيد مرعي وكيل اللاعبين، إن نادي الصفاقسي لا يملك أي شيء يخص عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، مشيراً إلى أن نسبة انتقاله إلى نادي الزمالك قليلة.

وأضاف مرعي في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "نادي الصفاقسي لا يملك أي شيء يخص عمرو جمال، وهو لاعب حر يحق له الانتقال لأي نادي بعد نهاية الموسم الحالي".

وأردف: "موضوع الزمالك حساس جداً، والقرار صعب وهو يحترم النادي الأهلي، ولكن وارد كل شيء في الكرة، ولكن النسبة قليلة لامكانية انتقاله للزمالك".

واختتم وكيله: "عمرو جمال يريد العودة لمنتخب مصر وحلمه يلعب كأس العالم القادم".