مايكل ديساكي: الكاميرون قادرة على استضافة كأس الأمم الأفريقية.. فيديو

قال مايكل ديساكي، مدير بطولة أمم إفريقيا 20-2021 بالكاميرون، إن هناك انطباع جيد لدى استعدادات الكاميرون لاستضافة النسخة المقبلة من الكان.



وأضاف مايكل ديساكي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"الكاميرون قادرة على استضافة النسخة المقبلة من البطولة وبشكل مميز وناجح".

وتابع: "حضر وفد من الاتحاد الأفريقي إلى الكاميرون، بالأسبوع الماضي، للإشراف على الملاعب والفنادق والمستشفيات وقد أعجب بكل ما شاهده".

وواصل :" الانطباع كان جيدا والدعوات وحسم الكونجرس سيظهر خلال الفترة المقبلة، الكل مستعد لإقامة البطولة في يناير المقبل، نملك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية، استضفنا بطولات سابقة إفريقية ونعد أن البطولة تكون الأفضل من حيث التنظيم".

وأتم: "الكاف أرسل لنا شرح تفصيلي عن كل شئ بخصوص الأمور الطبية، وجاهزون لتنفيذ البروتوكول الطبي".