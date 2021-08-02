طلعت يوسف: تقدمت باستقالتي من تدريب الاتحاد «مرتين» فيديو

قال طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، إنه تقدم باستقالته مرتين من تدريب زعيم الثغر، في ولايته الأخيرة.

وأضاف طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تقدم بالاستقالة من تدريب الاتحاد، مرتين، نظرا لعدم شعور بالراحة.

وتابع" تربطني بنادي الأهلي طرابلس الليبي، علاقة صداقة وثقة مع مسئوليه، لقد تلقيت عرضا من الزعيم الليبي قبل توليتي بثلاثة اشهر ورفضت بسبب ارتباطي بالاتحاد".

وأردف:" حققت نتائج جيدة قبل رحيلي عن الأهلي طرابلس، والفريق حاليا في الدورة الرباعية، وفوجئت باختلاف 3 بنود في عقدي مع الاسماعيلي مادفعني لرفض العرض".

