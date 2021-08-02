إسعاف وحديقة وملاعب .. القاهرة تكشف تفاصيل منطقة خدمات مدينة الخيالة

أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تنفيذ منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة لتطوير العشوائيات .

واوضح المحافظ في تصريحات صحفية إنه تم توقيع بروتوكول بشأن تنفيذ منطقة خدمات بمشروع مدينه الخيالة لتطوير العشوائيات والتي سوف يتم الانتهاء منها قريبا ليستفيد منها اهالينا من المناطق العشوائيات في اطار سياسة الدولة للقضاء علي هذه المناطق نهاية هذا العام .

واكد محافظ القاهرة أن أعمال المنطقة الخدمية ستشمل إقامة مبنى الإسعاف ،مبنى البريد المصري، الحديقة ،المسجد، مركز الشباب ، نقطة الاطفاء، نقطة الشرطة ،الكنيسة و الملاعب ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة ومتحضرة لكافة المواطنين ، ومشاركة كافة جهات الدولة المصرية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن والعمل على القضاء على العشوائيات وان تعيش كافة الاجيال القادمة حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.



ويعد مشروع الخياله احد المدن التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ويبلغ عدد الوحدات السكنية حوالي ٤٢ عمارة بواقع ٢٥٠٠ وحدة سكنية علي مساحة ٤٠ فدان شاملة كافة الخدمات بتكلفة ٨٥٣ مليون جنيه.