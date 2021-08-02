أخبار الفن.. حقيقة هجوم عمر كمال على محمد رمضان.. أبرز تصريحات شريهان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عدداً من الأخبار المحلية والعالمية علي رأسها الأتي:

اليوم.. سارة عبد الرحمن ضيفة برنامج عيش صباحك



تحل الفنانة سارة عبد الرحمن، ضيفة برنامج “عيش صباحك” اليوم الاثنين وذلك على راديو نجوم اف أم مع ڤارنا امام ويوسف التهامي.

أشرف زكى يشارك متابعيه بصور له من اسكندرية.. ويعلق : إسكندرية الساحرة



نشرالفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، عدة صور له من الإسكندرية ، وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

أشرف زكي يحضر عرض الرقابة لمسرحية ياما في الجراب يا حاوي



حرص الفنان أشرف زكي، على حضور عرض الرقابة لمسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” والذي اقيم أمس الأحد على مسرح كايرو شو بكايرو فيستيڤال قبل إنطلاقه في القاهرة.

ياسمين صبرى : بالأمس كنت ذكياً فأردت أن أغير العالم واليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي



نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” .

رامز جلال يهنئ شقيقة ياسر جلال على مسلسل الديب.. شاهد



هنأ الفنان رامز جلال، شقيقة الفنان ياسر جلال على مسلسل الديب ، الذي يقوم ببطولته ، ونشر رامز برومو المسلسل عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

عمر كمال ينفي هجومه على محمد رمضان بسبب "نمبر وان"



نفى المطرب عمر كمال، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.

تحدثت عن إبنتها ووجهت رسالة لـ محمد حماقي .. أبرز تصريحات شريهان



تصدرت الفنانة شريهان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة.