حدث ليلا.. ظهور أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة.. الطفلة بيان تصل لعلاجها في مصر بعد توجيهات الرئيس.. اشتعال حرب التصريحات الإسرائيلية الإيرانية

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وانتشار أول صور للعملات البلاستيكية ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :
توجيهات السيسي.. وزيرة الصحة: استقبال الطفلة الفلسطينية بيان بمعهد ناصر للعلاج
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفسلطينية "بيان محمود" المصابة بمرض جلدي نادر، مساء اليوم الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم، والمعروف باسم “العملات البلاستيكية”.
الصحة: تسجيل 49 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 4 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حتى اليوم.
أولمبياد طوكيو.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة
ودع مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوي منافسات رمي المطرقة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادا للزمالك
طالب حسام حسن من الجهاز الإداري تجهيز مباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مواجهة الزمالك.
سيف عيسى: "كنت هاكسر رجلي على المنافس علشان أكون بطل أولمبي"
قال المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إنه كان يعلم بإحباط الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل خوضه لقاء التتويج.
والد الطفلة الفلسطينية “بيان” يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها
قال والد الطفلة الفلسطينية "بيان محمود الدبس"، إن طفلته بيان أصيبت بمرض جلدي نادر بعد سنة من ولادتها، ولم يستطع أي طبيب في غزة تشخيص حالتها، معقبا: "لها 7 سنوات مصابة به".
الجيزة: رصف طريق التجنيد وموقف الاتوبيس والطريق المؤدي لسنترال الرماية بالهرم
أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الطبقة السطحية و دهان البلدورات وأرصفة المشاة بطريق التجنيد بطول ٢.٥كم وعرض ٢٥م.
بشرى لطلاب الإعدادية.. تخفيض مجموع القبول بالثانوي في القاهرة لـ230 درجة
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٣٥ درجة الي ٢٣٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.
حسين الجسمي يوجه رسالة لـ جمهوره.. شاهد
وجه الفنان حسين الجسمي رسالة لـ جمهوره ، ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
عمر كمال ينفي هجومه على محمد رمضان بسبب "نمبر وان"
نفى المطرب عمر كمال، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.
أدلة واتهامات وتصعيد.. اشتعال حرب التصريحات الإسرائيلية الإيرانية بسبب ناقلة النفط
أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، امتلاكها "دليلا" على ضلوع إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، مهددة بالرد على طهران، التي ترفض تلك الاتهامات.
حرائق تسابق الزمن.. تركيا تحت نيران الغابات والمعارضة تعلق
قامت تركيا بإخلاء عشرات القرى والفنادق السياحية، أمس الأحد، من منطقة في جنوب البلاد في ظل تصاعد الحرائق التي اندلعت قبل أيام وأودت بحياة 8 أشخاص، وسط انتشار للحرائق في مناطق أوروبية عدة من اليونان إلى إيطاليا وإسبانيا.
رويترز: الغنوشي يغادر المستشفى العسكري عائدا إلى منزله
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، قد غادر المستشفى العسكري في العاصمة التونسية، عائدا إلى منزله.