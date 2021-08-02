حدث ليلا.. ظهور أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة.. الطفلة بيان تصل لعلاجها في مصر بعد توجيهات الرئيس.. اشتعال حرب التصريحات الإسرائيلية الإيرانية

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وانتشار أول صور للعملات البلاستيكية ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفسلطينية "بيان محمود" المصابة بمرض جلدي نادر، مساء اليوم الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم، والمعروف باسم “العملات البلاستيكية”.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حتى اليوم.

ودع مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوي منافسات رمي المطرقة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

طالب حسام حسن من الجهاز الإداري تجهيز مباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مواجهة الزمالك.

قال المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إنه كان يعلم بإحباط الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل خوضه لقاء التتويج.

قال والد الطفلة الفلسطينية "بيان محمود الدبس"، إن طفلته بيان أصيبت بمرض جلدي نادر بعد سنة من ولادتها، ولم يستطع أي طبيب في غزة تشخيص حالتها، معقبا: "لها 7 سنوات مصابة به".

الجيزة: رصف طريق التجنيد وموقف الاتوبيس والطريق المؤدي لسنترال الرماية بالهرم

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الطبقة السطحية و دهان البلدورات وأرصفة المشاة بطريق التجنيد بطول ٢.٥كم وعرض ٢٥م.

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٣٥ درجة الي ٢٣٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وجه الفنان حسين الجسمي رسالة لـ جمهوره ، ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

نفى المطرب عمر كمال، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.

أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، امتلاكها "دليلا" على ضلوع إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، مهددة بالرد على طهران، التي ترفض تلك الاتهامات.

قامت تركيا بإخلاء عشرات القرى والفنادق السياحية، أمس الأحد، من منطقة في جنوب البلاد في ظل تصاعد الحرائق التي اندلعت قبل أيام وأودت بحياة 8 أشخاص، وسط انتشار للحرائق في مناطق أوروبية عدة من اليونان إلى إيطاليا وإسبانيا.

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، قد غادر المستشفى العسكري في العاصمة التونسية، عائدا إلى منزله.