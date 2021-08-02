باكستان تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

سجلت باكستان أربعة آلاف و 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و39 ألفاً و695 شخصاً.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفاً و462 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 943 ألفاً و20 حالة، بعدما تماثلت 1361 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

