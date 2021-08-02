بعد انتشار شائعات تزوير نتائج امتحانات الثانوية.. وزير التعليم: الغشاشون لن يحصلوا على مجاميع عالية.. ونواب: ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.. ومطالبة بسرعة الكشف عن أسباب تسريب الامتحانات رغم تأمينها

برلمانية: شائعات تزوير نتائج امتحانات الثانوية ادعاءات كاذبة ليس لها أساس من الصحة

برلماني: ظاهرة الغش يجب أن تندثر مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة التعليمية

عضو تعليم النواب تطالب بسرعة الكشف عن أسباب تسريب الامتحانات بالرغم من تأمينها





سرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم: لا يخفى على أحد ما نتعرض له في امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها بكافة الطرق.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه مما يحدث من ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ، ونشر وتصوير صفحات الغش الالكتروني ثم النغمة الجديدة التي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال!

وأضاف وزير التربية والتعليم : أود ان أطمئن السادة أولياء أمور الطلاب المجتهدين ، أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ، ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا، نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: إن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة ان الإمعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح لان الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها وإنما تنظيمات أكبر هى من تسعى لهذا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها او الوقوع فيها ، وكل ما يقال عن أوراق الإجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان.

وأكد نواب البرلمان عدم مصداقية هذه الادعاءات، مطالبين بضرورة التصدي لمروجي الغش والتعامل معهم بحزم وتطبيق القانون عليهم دون تساهل، نظرا لخطورة أفعالهم التي تسبب في ضياع مجهود طلاب أخرى.

وحذرت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من ظاهرة الغش الإلكتروني التي انتشرت بشكل كبير الآونة الأخيرة، موضحة أهمية العمل على مواجهة هذه الظاهرة نظرا لما تمثله من خطورة على المنظومة التعليمية، وعلى النظام التعليمي بشكل عام.



واستنكرت النائبة صبورة السيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" مراحل التشكيك التي في امتحانات الثانوية العامة 2021، وادعاء البعض من تسريب الامتحانات، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تقود بمجهود كبير للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تسعى للتشكيك في مصداقية التطور الذي تشهده المنظومة.



وعن ادعاءات البعض بتزوير نتائج الثانوية، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنها غير صحيحة وليس لها أي أساس لها من الصحة، لافتة النظر إلى ضرورة التصدي لمن يقوموا بعرض هذه الأخبار مقابل الاستفادة المالية على حساب الطلاب، الأمر الذي يشكل عبأ كبير عليهم وعلى أهلهم.



وأشارت النائبة صبورة السيد إلى ان هناك اهتمام كبير بالبرنامج التعليمي ودعم الكوادر المتواجدة به، منوهة أن أولويات الحكومة أصبحت تستهدف الإرتقاء بالمعلم والعملية التعليمية، وذلك لغدراكها تماما دور العلم في النهوض بالأمم وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.



وانتقد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، تداول بعض الامتحانات ونشرها على جروبات الغش بعد وقت قليل من انعقاد الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تقضي على تكافؤ الفرص بين الطلاب ولها تاثير سلبي على نفسية الطلاب، فضلا عن الصدمة التي يتعرض لها اولياء الأمور من هذه الأفعال.



وأشار البلشي في تصريحاته إلى أنه أصبح هناك صفحات تدعي قيامها بنشر إجابات الامتحانات وتقوم ببث إشاعات حول هذا الامر، منوها ان هذه الاخبار أصبحت تنتشر بشكل كبير، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بها.

واوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الامر وصل إلى مرحلة السبوبة، وهي إعطاء الإجابات مقابل مبالغ مالية من الطلاب، وبالتالي يجب التصدي لهؤلاء لانهم يقوموا بجريمة في حق الوطن، لافتا إلى أن وزارة التعليم تتعامل بشكل حازم مع من يتم ضبطه .

وحذر عضو الشيوخ من مرتكبي هذه الجريمة منوها غلى أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة قد تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل مع من ثبت عليه الأمر وهو يغش داخل اللجان.

وطالب النائب أحمد البلشي في تصريحاته إلى ضرورة التعامل بحزم مع جميع صفحات الغش الإلكتروني، وكل القائمين عليها، مستطردا أنه مع كل هذا التطور الكبير الذي نراه في المنظومة التعليمية يجب أن تندثر هذه الظاهرة المؤرقة التي تضيع جهود الطلبة.



من جانبه قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان الثانوية العامة شهدت تغير إيجابي بعد التطور الكبير الذي شهدته المنظومة التعليمية الأونة الأخيرة، موضحة أن الاعتماد الان على مبدأ الفهم والتطبيق وليس كما كان سابقًا يعتمد الحفظ والتلقين.



وأضافت النائبة جيهان البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن من يعتمد على الغش لن يستطيع ان يستوعب كثير من أسئلة الفهم او التطبيقات التى تعتمد على الاستيعاب، منوهة إلى أن نظام الامتحانات الحالي قلص بشكل كبير من فكرة الغش، وتسبب في ادثار المواقع التي انتشرت واشتهرت بتسريب الامتحانات.

وحذرت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي من الفئة التي تقوم بتسريب الامتحانات وتعرضها على الطلاب مقابل المال، مشيرة إلى ضرورة التعامل بحزم مع هذه الفئات، مطالبة بسرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحانات على الرغم من تامينها جيدا وما تم انفاقه في سبيل هذا التأمين.