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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل افتتاحها رسميا.. وزير الشباب يتفقد منشآت النادي الرياضي للجمارك

صدى البلد

يزور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم النادي الرياضي للجمارك بالقاهرة الجديد ،وذلك ليتفقد بعض المنشآت الرياضية قبل افتتاحها رسميا الشهر المقبل بحضور وزير المالية د. محمد معيط .صرح بذلك اليوم الاثنين عادل عبدالفضيل رئيس مجلس إدارة النادي ،رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.


وقال عبدالفضيل إن تلك المنشآت الجديدة التي تتضمن "مجمع ملاعب" و"مبني جيم" ،وغيرها من المنشآت الخدمية للأعضاء ،تخدم قطاعا عريضا من العاملين في قطاع الجمارك و"ضرائب القيمة المضافة" ،مشيراً إلى أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للعمال التي تجعلهم أكثر رغبة في العمل وبالتالي زيادة الإنتاج .


وأوضح عبدالفضيل أن الزيارة التفقدية اليوم سوف يصاحب الوزير فيها د. سيد حزين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة،والنائب د.محمد  الوحش رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة،وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب،والنائب طاهر عبدالحميد عضو مجلس النواب ،وكيل مجلس الأمناء ،و الشحات الغتوري ،رئيس مصلحة الجمارك .

القوى العاملة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة

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