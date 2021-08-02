إغلاق المطاعم والمقاهي بلبنان في الذكرى الأولى لانفجار بيروت

أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، اليوم الاثنين، إقفال المؤسّسات السياحية كافة عطفاً على إعلان يوم الحداد الوطني يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وقالت النقابة في بيان إلى أنّه "تزامنًا مع ذكرى الفاجعة الأليمة لانفجار المرفأ وتضامناً مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم، وترسيخًا لتضامننا الكامل مع المؤسّسات السياحية التي خسرت ضحايا من عمالها وروّادها بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة، توصي النقابة بإقفال المؤسّسات السياحية عطفاً على إعلان يوم الحداد الوطني يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021".

وأضافت: "نأمل أن تتحقّق العدالة في القريب العاجل ومحاسبة كلّ المتورطين بهذه الجريمة التي لا تُغتفر".

وأكدت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، أنه رغم مرور عام على انفجاري مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس 2020، إلا أن أصداء هذين الانفجارين مازالت تلقي بظلالها الكثيفة على الاقتصاد اللبناني.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة ـ بحسب المركز الإعلامي ـ إلى أن أكثر من مليون لبناني (في لبنان 8 ملايين نسمة، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ ومهاجر) يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم والمياه، ويعيش تسعة من بين 10 لاجئين في فقر مدقع، وهي زيادة 55 في المائة عن العام الماضي، وما يزيد على نصف المهاجرين في لبنان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية.