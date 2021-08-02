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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد.. رسائل المواطنين للسيسي بعد وصول الغواصة (S-44)

احدى مواطنات الإسكندرية
احدى مواطنات الإسكندرية

أذاع برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرا باسم "وصول الغواصة الألمانية لقاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية".

وقال أحد المواطنين بعد وصول الغواصة الألمانية للأسكندرية إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في القوات البحرية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته المبذولة في كل قطاعات الدولة.

فيما عبرت إحدى المواطنات عن فرحتها الشديدة لانضمام الغواصة (S-44)، موجهة حديثها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "شكرا يا ريس إنك جبتلنا القطع الغالية دي اللي نفخر بيها، وهقول لولادي إحنا بقى عندنا الغالي كله، وشكرا يا ولادنا ياللي بنيتوا وشكرا للجيش العظيم اللي بيدافع عننا".

وأضافت إحدى المواطنات من الشباب: "إحنا فخورين ببلادنا  والناس اترسم على وجوهها الفرحة والبهجة، وتحيا مصر".

ويمثل انضمام الغواصة الألمانية (S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة ، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى تسلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 ، مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة المانيا الاتحادية .

ويمثل اقتناء الغواصة الألمانية (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم في رفع تصنيفها عالمياً .

من جانبه أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة  (S-44) إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية ، والسفير الألماني بالقاهرة ، والملحق العسكري الألماني بالقاهرة ، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية ، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية .

 

وقد شهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده أعداد غفيرة  من المواطنين وذلك إحتفالاً بوصول الغواصة (S-44) .

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