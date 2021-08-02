التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة.. حقيقة أم شائعة؟

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تداول منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة ما انتشر حول تداول منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مُوضحةً أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، تم التعاقد على حوالي 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين، كما اتجهت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، حيث تم البدء في إنتاج نحو مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بمصنع فاكسيرا في مصر، وذلك تمهيداً للبدء في تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس الجاري.



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