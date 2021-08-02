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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمليات الثانوية بالغربية: زغاريد الطلاب فرحا بانتهاء الامتحانات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت لجان الثانوية العامة بمدارس محافظة الغربية اليوم خروج الألاف من طلبة من الشباب والفتيات من فئه  "شعبه العلمي " عقب أدائهم امتحان مادتي التفاضل والتكامل والجيولوجيا كما غلبت الفرحة و البهجة علي وجوهم لسهولة أسئلة الإمتحان وهو ما لاقي استحسان أولياء أمورهم لإنتهاء ماراثون الثانوية العامة علي مستوي لجان الثانوية بمدارس المحافظة .

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كما تجاوب أولياء أمور الطلاب والطالبات مع الرقص وإطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوي علي كافة المارة من المواطنين لمشاركتهم أفراحهم .

وكشف ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية أن غرفة عمليات الثانوية العامة  لم تتلق أي شكاوي رسمية من جهة  طلاب شعبة العلمي "رياضه وعلوم"  بمرحلة الثانوية العامة عقب بدء  امتحاني مادتي الجيولوجيا والتفاضل  بكافة لجان الثانوية العامة بالمدارس.

كما جاء ذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية علي أعلي مستوي بكافة الإدارات بقري ومراكز المحافظة .

وأشار "حسن" وكيل التعليم أن الغرفة لم ترصد أي وقائع غش باللجان ولا شكاوي من أولياء أمور الطلاب  موضحا ضرورة إنهاء إجراءات عاجلة بتشكيل لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الإمتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية للحد من ظواهر أي وقائع الغش وتسريب امتحانات مادتين.

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي،  محافظ الغربية احقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطالبات والطلاب .

وكشف "حسن" أن لجان استقبلت  يوميا نحو  31571 طالب الامتحان علي مستوي 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.


وكشف وكيل التعليم أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مضيفا أن قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

طلاب الثانوية العامة محافظ الغربية جيولوجيا تفاضل فرحة الطلاب

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