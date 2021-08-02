حزب المحافظين يدعو لوضع إطار تشريعي لدعم القطاع الخاص

أكد الدكتور كريم العمدة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين أن اللجنة لديها خطة وتصور لمجموعة من المبادرات والأفكار الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطنى.

وأشار الدكتور كريم العمدة، خلال اجتماع أمناء حزب المحافظين واللجان المركزية بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد، إلي أن أهم المبادرات تتمثل في التوسع بالاقتصاد الاخضر كإتجاه عالمى وايضا محلى مثل إعادة تدوير المخلفات بكل أشكالها، إلي جانب دعم مبادرات الدولة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وأكد العمدة فى بيان صحفى له أن اللجنة لديها رؤية إستراتيجية لزيادة مساهمة الاقتصاد الاخضر فى الاقتصاد المصرى لتعظيم الاستفادة منه وتحقيق أكبر قيمة مضافة ممكنة، الي جانب دعوة الدولة لعمل إطار تشريعى يدعم ويشجع القطاع الخاص فى تلك المجالات.

وأضاف أن المخلفات الإلكترونية تعتبر فرصة للشباب المصرى للاستفادة من تلك المشاريع وغيرها التى توفر فرص عمل و دخل، كما توجد أفكار لمشاريع بسيطة عن طريق توفير وحدات صناعية صغيرة لقطع وطحن إطارات السيارات والمركبات وإعادة استخدمها كمدخلات لمنتجات بلاستيكية أخرى.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين إلي أن هناك مبادرات لمشاريع أخري مثل زراعة البترول أو النباتات الزيتية التى تستخدم فى انتاج الوقود الحيوى خاصة أنها تزرع فى البيئات الفقيرة ويمكن أن تروى بمياة الصرف الصحي.