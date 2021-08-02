استشاري تغذية يعلن عن خبر سار لـ متابعي ست الستات

الدكتور محمد رحيم

استعرض الدكتور محمد رحيم استشاري التغذية العلاجية، عضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، مجموعة من الصور لـ السيدات اللاتي فقدن الوزن بعد السير على نظام تخسيس خاص به.

وأضاف محمد رحيم، خلال لقائه ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن من ضمن هؤلاء السيدات صابرين التى فقدت 35 كيلو، ومنال وإيمان.

وأعلن استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، عن خبر سار لـ متابعى ست الستات، وقال: “هناك جلسة لأى شخص ينضم له للحصول على كورس التخسيس”.

وتحدث عن أهمية هوديا الصبار في انقاص الوزن وحرق الدهون، مؤكدا أنه يعمل على انقاص الوزن بشكل صحي.



وأضاف محمد رحيم، أن الدور الأساسي له هو مساعدة الشخص على إنقاص الوزن لكن بشكل صحي دون التأثير عليه وعلى مظهره الخارجي، مشيرا إلى أن طبيعة الأكل بتفرق كثيرا مع جميع الحالات لإنقاذ الوزن بطريقة صحية.

وقال الدكتور محمد رحيم استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن الدايت يتم بناءً على تفاصيل حياة الشخص وبما يناسب حالة الشخص الصحية لأنه إذا تعارض نظام الدايت مع أسلوب حياة الشخص لا يستطيع أن ينتظم عليه".

مجموعة هوديا الصبار



وأوضح رحيم أن مجموعة الهوديا المتكاملة أقوى مجموعة لعلاج السمنة وإنقاص الوزن لأنه متكاملة لافتًا إلى أن هذه المجموعة تحتوى على صبار الهوديا الطبيعي.

وأضاف رحيم أن صبار الهوديا يعمل على سد الشهية ويوجه الحرق ناحية الدهون.

وأردف أنه عند تناول الصبار فى بداية اليوم يقوم بفقدان الشهية بالإضافة إلى خلاصة القهوة الخضراء والكرميوم حيث أنه يقوم بتوازن مستوى السكر فى الدم والجارسينيا التى تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

ولفت إلى أن هذا الكورس من الدايت سيعالج جميع المشكلات التى من الممكن أن يواجها الشخص أثناء البداية فى نظام الدايت الخاص به.

وأكد رحيم أن "الميزوتشوك" هو تكنيك متبع منذ الخمسينات، لإذابة الدهون من خلال حقن مادة معينة مثل بعض المواد المستخرجة من الفول الصويا، موضحا أن معظم مكوناته متعلقة بالجلد.