أنا مبسوطة كدة .. خبيرة تنمية بشرية تكشف أهمية تغيير نمط الحياة

ست الستات

قالت منى القصاص خبيرة تنمية بشرية، أن التغيير فى الحياة من الأشياء المهمة، موضحة أن هناك سيدات تظل بطريقة معينة لمدة سنوات طويلة، وذلك لـ اعتمادها على جملة : "أنا مبسوطة كدة".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" الذى تقدمه الإعلامية دينا رامز والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أشخاصا لا تحب التغيير، وهذا يقلل من الثقافة والمهارة.



ولفتت خبيرة التنمية البشرية إلى أن التغيير والتطوير من الأشياء التى تجعل الشخص يتقدم، معلقة : " لو فضلت زى ما انا اللى أصغر منى هيتقدم ويكون أفضل مني".

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شاهد.. فتاة تقرر الانفصال عن خطيبها والسبب.. «بيسقى البسكويت فى الشاى»

أوضحت الدكتورة منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية أن هناك العديد من الأسباب التى تدفع الفتاة لعدم استكمال فترة الخطوبة ، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسباب قد تتعلق بالشخصية و البعض الآخر قد يبدو تافها و سطحيا.

وأضافت " القصاص "خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز فى برنامج "ست الستات" ، والمذاع عبر فضائية " صدى البلد " " من أغرب الأسباب التى شاهدتها فى موضوع الانفصال أن هناك فتاة قررت أن تترك خطيبها ولا تستكمل الزواج لأنها شاهدته وهو بيسقى البسكوت فى الشاى ".

وتابعت : " بعض الأسباب التى قد تبدو سطحية ويكون خلفها أسباب أكبر.