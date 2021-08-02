أفشة يهنئ عمرو جمال بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمد مجدي أفشة لاعب النادي الاهلي صديقه عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش بعبد ميلاده الـ ٣٠



ونشر أفشة عبر استوري على إنستجرام صورة له مع عمرو جمال وعلق عليها قائلًا " عيد ميلاد سعيد ".



وقال سيد مرعي وكيل اللاعبين، إن نادي الصفاقسي لا يملك أي شيء يخص عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، مشيراً إلى أن نسبة انتقاله إلى نادي الزمالك قليلة.

وأضاف مرعي في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "نادي الصفاقسي لا يملك أي شيء يخص عمرو جمال، وهو لاعب حر يحق له الانتقال لأي نادي بعد نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "موضوع الزمالك حساس جداً، والقرار صعب وهو يحترم النادي الأهلي، ولكن وارد كل شيء في الكرة، ولكن النسبة قليلة لامكانية انتقاله للزمالك".

واختتم: "عمرو جمال يريد العودة لمنتخب مصر وحلمه يلعب كأس العالم القادم".