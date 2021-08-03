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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| "اقتصادية عجمان" تصدر 2271 رخصة جديدة خلال النصف الأول

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

أظهرت نتائج الأداء التشغيلي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ونسبة التراخيص الجديدة حيث تم إصدار 2271 رخصة جديدة بزيادة قدرها 117 في المائة عن النصف الأول من 2020 والذي تم خلاله إصدار عدد 1047رخصة . 


قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" أنه تم ارتفاع مؤشر إصدار التصاريح التجارية بواقع 29 في المائة حيث تم اصدار عدد 24612 تصريحا تجاريا خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بعدد 19116 تصريحا خلال النصف الأول من 2020.

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وقال عبد الله أحمد الحمراني مدير عام اقتصادية عجمان إن الدائرة وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية استطاعت تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا وهو ما ظهر جلياً في نتائج النمو الأداء التشغيلي للأشهرالستة الأولي من العام الحالي .


وأضاف أن إمارة عجمان تتميز بتوفر المقومات التنافسية والتي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار ، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة القادمة وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات والذي يسمح للمستثمرالأجنبي بالتملك الحر فيما يقارب من 1000 نشاط.


و قال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إن الدائرة حريصة على توفير المناخ الملائم والمحفز والبيئة الاستثمارية الداعمة لأصحاب المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إضافة إلى دعم جهود المصدرين وتوفير البيئة الداعمة للشركات المصدرة لتنمية أعمالهم وتسويق منتجاتهم محلياً وعالمياً وهو ما يظهر جلياً حيث تمكنت الدائرة من تحقيق نمو في حجم صادرات الإمارة من 782,698,519 درهما خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 1,021,459,646 درهما إجمالي حجم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2021 وبزيادة قدرها 30 في المائة .


وعن جهود الدائرة لدعم الكوادر البشرية الوطنية ورواد الاعمال المواطنين قال النعيمي إن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل تشجيع وتحفيز المواطنين للدخول إلى عالم ريادة الأعمال حيث أطلقت الدائرة خلال عام 2020 برنامج تعزيز والذي أستقطب 1322 منتسبا خلال ستة الأشهر الأولي من هذه السنة وبنسبة زيادة قدرها 21 في المائة عن نفس الفترة من 2020 كما أطلقت الدائرة برنامج ريادة للتراخيص المنزلية مطلع عام 2021 حيث أصدر البرنامج خلال النصف الأول من هذا العام عدد 114 رخصة لريادة الأعمال المنزلية.


وأضاف : أنه واستناداً إلى النتائج الإيجابية لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة والذي يظهر جلياً من خلال ارتفاع مؤشرالرخص الجديدة فقد استحوذت الأنشطة التالية على النصيب الأكبر في عدد التراخيص الجديدة "أنشطة صيانة المباني، والمطاعم وبيع الوجبات الخفيفة /كافتيريا/، والاستيراد والتصدير، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، وتجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة بالتجزئة، وقص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال، وأعمال تنفيذ التصميم الداخلي والديكور، وبيع الملابس النسائية الجاهزة بالتجزئة ".


وعن الدعم الذي تقدمه الدائرة لرواد الأعمال وخاصة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح النعيمي أن قيمة الإعفاءات من الرسوم والتي قدمتها الدائرة للمنتسبين لكل من برنامج تعزيز وبرنامج ريادة خلال النصف الأول من 2021 بلغت 1,030,130 درهما إضافة إلى الدعم غير المباشر من خلال تخفيف الأعباء المالية المتمثلة في إعداد دراسات جدوى بقيمة 234,000 درهم والدعم الاستشاري بقيمة 55,000 درهم والدعم التسويقي بقيمة 23,500 درهم إضافة إلى الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل رواد الاعمال الجدد حيث تم تقديم عدد18 دورة تدريبية لصقل مهاراتهم.


من جهته قال أحمد خير البلوشي مدير إدارة التسجيل التجاري إن الدائرة وفي إطار حرصها الدائم والمستمر على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للمستثمرين تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها تماشياً مع معايير نظام النجوم العالمي للخدمات الحكومية المتميزة حيث حصلت الدائرة على تصنيف خمس نجوم لعدد أربع خدمات رئيسية من الخدمات المقدمة للمستثمرين.


وأضاف : أن الدائرة تواصل التطوير والتحسين على كافة الخدمات وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة ولإمارة عجمان وتضمن توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان التراخيص الجديدة مال واعمال اقتصاد الامارات اخبار الخليج

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