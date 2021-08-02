معملتش حاجة.. أول تعليق من عبد الرحمن مجدي عقب إيقافه بسبب أزمة الأولمبياد

علق عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على بيان اتحاد الكرة الذي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن إيقاف اللاعب بسبب دخوله في أزمة مع إحدى الفتيات العاملات في فندق الإقامة باليابان خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر عبد الرحمن مجدي، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قال فيه: "غريب جدًا التوقيت وغريب انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها بهذا الشكل، أنا معملتش حاجة، ردي مساء اليوم".

وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، أصدر بيانًا منذ قليل يؤكد خلاله إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب النادي الإسماعيلي بعدما دخل في أزمة مع إحدى العاملات في فندق إقامة منتخب مصر في اليابان.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه قائلا : “في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي، فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر، حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين".

وأضاف البيان: “انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا، ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ القرار النهائي بشأنه، وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".