في رسالة لـ طالبان.. الجيش الروسي ينفذ مناورات عسكرية على الحدود الأفغانية

بدأ الجيشان الروسي والأوزبكي مناورات عسكرية مشتركة، اليوم الإثنين، بالقرب من حدود أفغانستان، وسط مخاوف في كلا البلدين من أن تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان قد يمتد إلى آسيا الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، أن روسيا قالت إن 1500 جندي روسي وأوزبكي سيشاركون في التدريبات التي تستغرق خمسة أيام والتي بدأت في موقع ترميز العسكري في أوزبكستان.

وفي إشارة إلى مدى جدية موسكو في النظر إلى التهديد المحتمل من أفغانستان، قالت إنها سترسل وحدة عسكرية أكبر بكثير إلى طاجيكستان لإجراء تدريبات ثلاثية منفصلة.

ومن المتوقع أن تجرى هذه التدريبات المنفصلة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس، وتشمل القوات الروسية والطاجيكية والأوزبكية. وقالت أوزبكستان اليوم الاثنين إن وحدتها وصلت إلى طاجيكستان.

وتدهور الأمن بسرعة في أفغانستان مع سحب الولايات المتحدة لقواتها. وتخشى موسكو أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار جناحها الجنوبي ودفع اللاجئين إلى آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن 1800 من جنودها سيشاركون في التدريبات الطاجيكية بدلا من 1000 كما كان مقررا في البداية. وأضافت أن أكثر من 2500 جندي سيشاركون في المجموع.

وأضافت أن موسكو ستستخدم أيضًا 420 وحدة من المعدات العسكرية للتدريبات، أي ضعف الكمية المخطط لها في الأصل.

وقالت وزارة الدفاع في طاجيكستان في بيانها إن التدريبات ستشمل أكثر من 300 عربة مدرعة و 25 طائرة هليكوبتر قتالية ونقل وعدد غير معلوم من الطائرات المقاتلة والقاذفات بالإضافة إلى المدفعية.

وأضافت أن "الهدف من التدريبات هو اختبار القدرة القتالية للوحدات العسكرية بشكل فعال في حالة زعزعة استقرار الوضع على حدود الدولة".