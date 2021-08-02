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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسن يصارع الموت لإنقاذ غزالة من الغرق.. فيديو

رجل ينقذ غزالة من
رجل ينقذ غزالة من الغرق

أقدم رجل شجاع على إنقاذ غزالة صغيرة من الغرق بعد سقوطها في قناة نهرية مظلمة، من خلال قفزه في المياه بعد أن نزع ملابسه لسحب الغزالة من المياه.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان الأب دينفر كيندال وزوجته جولي يجلسان بأحد الغابات عندما نداهم ابنهما كريس في حالة من الذعر بعد أن رأى غزالة تغرق في المياه وكانت تكافح من أجل النجاة بحياتها.

 

ركض الزوجان، البالغان من العمر 54 عامًا، مسافة 400 ياردة من منزلهما في ويجان، مانشستر الكبرى، إلى محمية كيركليس الطبيعية المحلية، حيث وجدا المخلوق الصغير يصارع من أجل البقاء فوق الماء ولكن الغزالة لم تكن قادرة على النجاة بسباب الجدران الحالية التي تحاوط القناة النهرية.

وتظهر اللقطات الأب المسن هو عاري الصدر ويسبح في المياه المياه المليئة بالطحالب للإمساك بالغزالة لسحبها من المياه وإنقاذ حياتها.

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