أخبار التعليم.. 40 ألفا و193 طالبا وطالبة تقدموا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تصنيف التايمز: المنصورة الأولى على مستوى الجامعات الحكومية والـ 13 عربيا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



التعليم:40 ألفا و193 طالبا وطالبة تقدموا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي استمر لمدة 18 يوما عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تصنيف التايمز .. المنصورة الأولى على مستوى الجامعات الحكومية والـ 13 عربيا



أظهر تصنيف التايمز للجامعات الحكومية تصدر جامعة المنصورة المركز الأول ووفق تصنيف “Arab University Ranking” العالمي والذي تم إصداره لأول مرة عام 2021.



الخشت: التجديد الذي أدعو إليه يقوم على تأسيس مرجعية جديدة من الوحي



شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس الذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون»، بحضور وفود من 85 دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، ومشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

نائب رئيس جامعة الجلالة يكشف التفاصيل الكاملة لاختبارات القبول



أعلنت الجامعات الأهلية الأربع، فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج مصر، ويسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق، كما يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة.



مركز التوظيف بجامعة عين شمس يعلن عن برنامجين لـ الإرشاد المهني ومهارات العمل

يستعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس لتنظيم وإقامة محاضرة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021 الساعة 12 – 2 ظهرا بقاعة 120 بكلية الآداب بالجامعة تمهيدا لتقديم ورشتي عمل .

ختام ماراثون الثانوية العامة وسط حالة من الفرحة و الهدوء في البحيرة



اختتم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ٢٠٢١ بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين ماراثون إمتحانات الثانوية العامة وسط حالة الفرحه و الهدوء والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



محافظ الوادي الجديد:النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بـ الثانوي|وفتح فصول خدمات

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 230 درجة على مستوى المحافظة، في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية بإستثناء مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام. وكذلك فتح فصول خدمات للتعليم الثانوى العام دون التقيد بالمجموع للراغبين في الإلتحاق.

رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ مدير الأمن بمنصبه الجديد



قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، ونواب رئيس الجامعة، والعاملون بالجامعة، التهنئة لـ اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، بمنصبه الجديد.