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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة علمية: التطعيم قد يؤدي لظهور سلالات أكثر تطورا من كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حذر باحثون في دراسة علمية حديثة من أن التطعيم بـ لقاح كورونا وحده لن يوقف ظهور متغيرات جديدة وقد يدفع إلى ظهور سلالات أخرى أكثر تطورا، مؤكدين أن الناس بحاجة إلى ارتداء أقنعة واتخاذ خطوات أخرى؛ لمنع انتشار المرض حتى يتم تلقيح جميع السكان تقريبًا.

وتدعم نتائج الدراسة التي توصل إليها، الباحثون التي نُشرت في Nature Scientific Reports، قرارًا من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقديم المشورة حتى للأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل لبدء ارتداء الأقنعة مرة أخرى في المناطق التي ينتقل فيها المرض بشكل مستمر أو يشهد حالات اصابة عالية.

وكتب الفريق البحثي :“وجدنا أن معدل التطعيم السريع يقلل من احتمال ظهور سلالة مقاومة”.

وأضاف أنه “على نحو غير متوقع، عندما حدث تخفيف للتدخلات غير الدوائية في وقت تم فيه بالفعل تلقيح معظم الأفراد من السكان، زادت احتمالية ظهور سلالة مقاومة بشكل كبير”.

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وتابع: “تشير نتائجنا إلى أن صانعي السياسات والأفراد يجب أن يفكروا في الحفاظ على التدخلات غير الدوائية وسلوكيات الحد من انتقال العدوى طوال فترة التطعيم بأكملها”


وقال سايمون ريلا من معهد العلوم والتكنولوجيا النمساوي، الذي عمل على الدراسة للصحفيين :“عندما يتم تطعيم معظم الناس فإن السلالة المقاومة للقاح لها ميزة عن السلالة الأصلية” وهذا يعني أن السلالة المقاومة للقاح تنتشر بين السكان بشكل أسرع في الوقت الذي يتم فيه تطعيم معظم الناس.


واستطر:“إذا تم الحفاظ على ما يسمى بالتدخلات غير الصيدلانية - مثل استخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعي - فمن غير المرجح أن ينتشر الفيروس ويتغير”. 

وأضاف ريلا :“هناك فرصة لإزالة الطفرات المقاومة للقاح من السكان”.

 

واستخدم الفريق نموذجًا رياضيًا للتنبؤ بهذه التغييرات، لكن نتائجهم تتبع ما هو معروف عن وبائيات الفيروسات وما يعرف بالضغط الانتقائي - القوة التي تدفع أي كائن حي للتطور.

 

وتشير النتائج إلى أن صانعي السياسات يجب أن يقاوموا إغراء رفع القيود للاحتفال أو مكافأة جهود التطعيم.

 

وقال فيودور كوندراشوف، من معهد العلوم والتكنولوجيا النمساوي، إنه من المرجح أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص مع متغير أكثر قابلية للانتقال مثل متغير دلتا.

 

وقال كوندراشوف للصحفيين: “بشكل عام ، كلما زاد عدد المصابين ، زادت فرص مقاومة اللقاح، وبالتبعية كلما تزيد عدوى الدلتا، وهو الامر الذي يزيد سبب القلق”.

وأضاف “من خلال وجود حالة تقوم فيها بتلقيح الجميع، فإن الطفرة المقاومة للقاح تكتسب في الواقع ميزة انتقائية”

وغير مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء توجيهاته بشأن استخدام القناع الواقي من الفيروس 

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في وقت سابق من العام الجاري أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل آمنون جدًا من العدوى ويمكنهم خلع أقنعتهم في معظم الحالات.

و أعلن المركز أنه حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم أحيانًا التقاط الفيروس، وإذا أصيبوا بمتغير دلتا، فمن المحتمل أن يصيبوا شخصًا آخر مثل الشخص غير الملقح. 

ونصحت الدراسة جميع المواطنين في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير أو مستدام بارتداء أقنعة عند التواجد حول الآخرين.

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