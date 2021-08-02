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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التيار الشعبي بتونس: البرلمان بؤرة فساد وتخريب في البلاد.. فيديو

إنتفاضة تونس
إنتفاضة تونس

قال محمد زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي بتونس، أن البرلمان له دور هام مؤكدا أنه كان في أوقات سابقة يمثل بؤرة فساد وتخريب بالبلاد

 

وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “تن” أن الخطوات التي أقدم عليها الرئيس التوسي قرارات هامة، مشيرا إلى أنها في حاجة إلى خطوات أخرى لتكون أملا للشعب التونسي في الخروج من الأزمة.

 

تكليف عاجل من الرئيس التونسي لـ البنوك 

 

وطالب رئيس تونس قيس سعيد، ، البنوك بخفض نسب الفائدة دعما للاقتصاد التونسي.

ودعا قيس سعيد رجال الأعمال والمستثمرين لبذل مجهود استثنائي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء مع ممثلي جمعية البنوك والمرسسات المالية في تونس إن "قواتنا العسكرية ستتصدى لكل من يحاول ابتزازكم".

 

وطالب قيس سعيد قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب.

وقال الرئيس قيس سعيد إن مسؤول بأحد الأحزاب في تونس أعطى قبل يومين أموالا لبعض الشباب للقيام بعمليات نهب واعتداء على الممتلكات.

وأضاف خلال كلمته "لا مجال اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

التيار الشعبي تونس البرلمان البلاد رئيس الوزراء

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