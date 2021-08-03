بحضور المسئولين.. تعليم النواب تعقد اجتماعا لمناقشة امتحانات الثانوية العامة

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة امتحانات الثانوية العامة بعد انتهائها، أمس الاثنين، بحضور المعنيين والقائمين على هذه الامتحانات لمناقشة الأزمات والملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال الأيام الماضية، انطلاقا من الدور الرقابي للنواب.

ونوهت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة بشأن أزمة التسريب في امتحانات الثانوية العامة خاصة خلال امتحان اللغة العربية، مؤكدة أنها فوجئت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، على الواتس آب الخاص بها

وحملت النائبة، وزارة التربية والتعليم مسئولية هذا التسريب بصفتها المسئولة عن تأمين الامتحانات ومكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أن تسريب الامتحانات يقضي على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا على نفسية الطلاب.

