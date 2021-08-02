عالم أزهري : الإحسان متصل بنية الإنسان.. والمحسن قلبه معلق بالله.. فيديو

قال الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف ، إن الشخص المحسن يعبد الله وكأنه يراه، مؤكدا أن الإحسان متصل بنية الإنسان وهناك فرق بين الجود والصدقة.

وأضاف رضا خلال لقائه في برنامج " بنت البلد " الذي تقدمه نشوى مصطفى على قناة "صدى البلد 2" ، أن الجود أكبر من الصدقات وأعم من الصدقات لأن به نفعا لمن يريد النفع وهو اقامة شيء ينتفع به الناس ويظل ثابتا.



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قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، إن الإيمان متعلق بالقلب والقلب محل نظر الرب، مضيفا أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلا للقلب.



وأضاف الشيخ محمد رضا، في حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الاثنين، أنه إذا كان الإنسان صاحب قلب رحيم رقيق ينظر إلي المولى عز وجل، متابعا أنه إذا توفر في الإنسان الإيمان رق قلبه.

وتابع الداعية الإسلامي أن الله جل جلاله ينظر للقلب، والإنسان إذا رضي الله عنه شغله بذكره، والإنسان لما يكثر الذكر وجميع الطاعات يكون قلبه معلقا بالله عز وجل.

