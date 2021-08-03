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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع النقد المتداول لـ691.6 مليار جنيه في أبريل الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

سجل إجمالي النقد المتداول ارتفاعا إلي 691.623 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 666.45 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 659.2 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي النقد المتداول من عملة الـ 200 جنيه نحو 442.512 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 429.25 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 429.25 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

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بحسب التقرير فإن حجم تداول عملة الـ 100 جنيه سجل نحو 194.35 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 180.31 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 176.81 مليار جنيه في فبراير 2021.

 

وبلغ حجم تداول عملة الـ 50 جنيها نحو 31.852 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 31.54 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 31.2 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

 

وقال البنك المركزي إن متوسط قيمة ورقة النقد بلغ 65.11 جنيها في إبريل الماضي مقابل 64.53 جنيها في مارس السابق ومقارنة بـ 64.4 جنيها في فبراير من نفس العام.

البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر النقد المتداول عملة الـ100 جنيه

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