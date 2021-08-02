وزير النقل يتابع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى .. ويؤكد: بعد الانتهاء من المشروع سيصبح 7 حارات بكل اتجاه

وزير النقل:

الانتهاء من تنفيذ كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري بالمطالع والمنازل

أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة تسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق

99 % نسبة تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر و97% لـ كوبري المرج

98.5 % نسبة تنفيذ أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد



تابع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم .

بدأت جولة الوزير بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجار الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 97% .

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه. 99% والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة.

ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ووجه الوزير بنهو الطرق السطحيه اسفل كوبري السلام وفتح جميع التحويلات المروريه لتسيير حركه المرور للقادم من طريق الاسماعيليه الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري ، بعدها تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري اعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الازالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام كما تم تفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل.

وتفقد الوزير كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 97%, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج .

واطلع الوزير على المقترحات الخاصة بمسار محور المرج والذي سيتم تنفيذه بناء على توجيهات القياده السياسيه بانشاء محاور مروريه في المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري. كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 90% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق ووجه الوزير بتتفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الاوتوستراد بطول 12 كم، حيث اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي حيث أكد مدير المشروع أن تم تسكين الشركات تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع كما وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ عدد 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

وتابع الوزير إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة بالإضافة الى انشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الاعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من عدد6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

ووجه الوزير بضرورة فتح عدد من المنازل أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين (منزل الجزائر للقادم من المعادي -المنزل القادم من المنيب متجهاً الى شارع 306 -المنزل القادم من المنيب، متجها إلى حلوان المنزل القادم من المنيب متجهاً الى مدينة نصر.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة انشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مروري في منطقة سوق السيالة بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 92%.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98.5% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد حيث وجه الوزير بضرورة الاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه لمدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

كما وجه وزير النقل باستمرار إزالة المخلفات على مدار الساعة وكذلك سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائري لتصبح مواقف منظمة ومخططة لخدمة المواطنين وتيسير تحركاتهم لأماكن عملهم بسهولة وأمان وربطها مع كباري المشاة التي سيتم إنشائها للوصول الى اماكن محطات أتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

كما تابع الوزير خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة وحيث تم نهو الأعمال المدنية للقوائم وجاري تصميم الجمالونات الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام.