ستطبع من العاصمة الجديدة.. تفاصيل صناعة العملة البلاستيكية الجديدة.. فيديو

أثارت صور العملة البلاستيكية الجديدة لعملات فئات الـ10 والـ20 جنيها المقرر إصدارها في نوفمبر المقبل جدلا كبيرا بسبب ألوان العلامة التمويهية.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن فئة الـ10 جنيهات وضعت عليها صورة مسجد الفتاح العليم، أما فئة الـ20 جنيها فتظهر عليها صورة قلعة محمد علي.

وأشار التقرير إلى أن العلمة البلاستيكية ستتم طباعتها في مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الجديدة، كما أن الفئات الجديدة سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.

ونوه بأن دولًا عديدة تستخدم العملة البلاستيكية بجانب الورقية ولم تلغِها بشكل قاطع حتى الآن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على عينات العملات خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.