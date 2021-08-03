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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسوم تجديد الترخيص لمراكز الدم في القانون الجديد

رسوم تجديد الترخيص
رسوم تجديد الترخيص لمراكز الدم

تضمنت المادة 9 من قانون تنظيم عمليات الدم الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس النواب، تحديد الرسوم المستحقة لتراخيص مراكز عمليات الدم حيث جاءت ناصة على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

فلسقة القانون

وتكمن فلسفة مشروع القانون في أن المادة (18) من الدستور أشارت إلى أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

و انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للإكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والإستعانه بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال. 

الدم مصر تكنولوجيا مجلس النواب الرعاية الصحية هيئة الدواء المصرية الشراء الموحد الدواء المصرية القيادة السياسية المشروع القومي قانون تنظيم عمليات الدم مشتقات البلازما

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