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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جمع المعلومات وحصر الإمكانات.. خطة جهاز شئون البيئة لمواجهة الطوارئ والكوارث

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت المادة 25 من قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2015 ، خطة كاملة لجهاز شئون البيئة لمواجهة الطواريء والكوارث البيئية حيث نصت على أن يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى:

- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها.
- حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتي:
- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.
- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.

فيما نصت مادة ٢٦على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم صندوق حماية البيئة من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد.
 

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