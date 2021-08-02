يكشفها حسني منصور.. تفاصيل المساكن البديلة للعشوائيات في البحر الأحمر

قال المهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، إن المساكن البديلة للعشوائيات في البحر الأحمر تم إنشاؤها لنوعين من المواطنين الذين يقيمون في مناطق الخطورة الدائمة ، والمناطق غير المخططة وبالتالي قمنا بعمل حصر لهؤلاء المواطنين في البحر الأحمر وتوابعها مثل الغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب .

وأضاف منصور خلال لقائه في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن مشروع المساكن البديلة للعشوائيات في البحر الأحمر تم تقسيمه إلى مرحلتين ، مؤكدا ان المرحلة الاولي وصل عدد وحداتها إلى 1705 وحدات بتكلفة 966 مليون جنيه والمرحلة الثانية وصل عدد الوحدات بها إلى 2000 وحدة بتكلفة 800 مليون جنيه .

وأوضح :، قمنا بتنفيذ عدد كبير من المشروعات لم تنفذ بالمحافظة منذ عشرات السنين، ويتم الاهتمام بجميع مدن المحافظة علي حد سواء في جميع المجالات الهامة .

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قام المهندس حسنى منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، ووفد متابعة المشروعات القومية واللجنة المركزية لمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والذي يضم كلا من أحمد حسن وهيثم مازن مهندسي متابعة المشروعات، ومحمد شعيب منسق عام متابعة المشروعات، بجولة ميدانية داخل مركزي إسنا وأرمنت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بمحافظة الأقصر، والمهندس ياسر جاد مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.



وشملت الجولة تفقد المواقع الجاري العمل بها لإقامة مجمع خدمات المواطنين داخل ٩ وحدات قروية بمدينة إسنا وتضم (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)، حيث سيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.



كما تم تفقد عدد من المشروعات بمركز إسنا في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز والشباب والرياضة والتعليم والري وتبطين الترع من أبرزها إنشاء جناح جديد بمدرسة أبو بكر الابتدائية بالشغب، وأيضا انشاء جناح بمدرسة توماس الوسطى.



وتم تفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بقرى الدير والهنادى وتوماس وعافية، وأيضا تفقد إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه الكلابية ومحطة مياه ترعة ناصر النقالي، وتبطين ترعتى ساحل الدير وترعة الكلابية، وإنشاء مبنى اداري بمركز شباب توماس الوسطى.



كما تم تفقد عدد من المشروعات التي تم البدء في تنفيذها على أرض الواقع داخل مركز أرمنت ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والري وتبطين الترع، كما تم تفقد المواقع الجاري العمل بها لإقامة مجمع خدمات المواطنين.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركزا، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.



وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك وزارة التنمية المحلية وكل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركزا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.