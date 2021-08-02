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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مراكز الدروس الخصوصية وتحرير 42 محضراً بكفر الشيخ

غلق المراكز الدروس
غلق المراكز الدروس الخصوصية بمطوبس

شهدت مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملة لغلق مقرات الدروس الخصوصية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.


ترأس جمال فهمي محمد عيد ،رئيس مركز  ومدينه مطوبس، حملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة التعليمية، تمكنت من غلق عدد من السناتر ومقرات الدروس الخصوصية بمركز مطوبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرية.


وقال السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة المكبرة على الأسواق تمكنت من تحرير 42 محضراً متنوعاً بالتنسيق مع أجهزه الرقابة التموينية والأجهزة الأمنية والإدارة الصحية  والبيئة والإشغالات على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين.

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