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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#قاتل_عالدوري_ياأهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاتل_عالدوري_يااهلي دعما للنادي الأهلي 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الدوري 43 مطلبنا نحن شعب الأهلي نثق بكم نشد علي أيديكم  نقف وراءكم نختلف في الآراء لكن  نتفق علي حب الأهلي  يااااارب#قاتل_عالدوري_يااهلي " و "‏مش عايزين أي تركبز غير في الماتشات الباقيه علشان نحسم بطولتنا كالعاده
#قاتل_عالدوري_يااهلي".

 

وعاد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

محاضرة نظرية
 

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، ثم خاض الفريق بعدها فقرة التدريب البدني.

وركز الجهاز الفني خلالها على تدريبات الكرة وأجرى خلالها تقسيمتين قويتين الأولى في منتصف الملعب والثانية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ الجانب الفني والخططي، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

راحة للسداسي الأوليمبي
 

وحصل سداسي الأهلي، العائدون من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو على راحة اليوم، على أن يتحدد موعد انتظامهم في تدريبات الفريق بعد جلسة تجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وييتسو موسيماني المدير الفني.

ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

ويختتم الأهلي استعداداته غدًا لمباراة وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق.
 

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

وخاض الأهلي 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز قبل مباراة دجلة، ويدخل الفريق اللقاء وفي ‏رصيده 58 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة
 

الأهلى موسيمانى النادي الأهلي بيتسو موسيماني الجماهير تدعم الأهلي

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