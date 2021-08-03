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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كرم جابر يكشف سر فوزه على منافسه الإسرائيلي: "مبحبش المشاكل وبثور داخل الحلبة فقط"

كرم جابر
كرم جابر

كشف كرم جابر اسطورة مصر الأولمبية، عن بداياته في عالم المصارعة الرومانية.

وقال كرم لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: “ اشتركت ببرنامج اعداد البطل الأولمبي الخاص بالشباب والرياضة لاكتشاف المواهب بالمحافظات، و بدأت ألفت الأنظار لي، وكان مدرب المنتخب المصري الأرميني معجب بي، وأصر على ضمي للمعسكر في سن صغير، وبعدها حققت ميدالية برونزية في بطولة البحر الأبيض المتوسط وكانت للمرة الأولى أن يحقق لاعب مصارعة رومانية هذه الميدالية".


وعن أولمبياد سيدني 2000 قال: “شاركت في البطولة المؤهلة لسيدني، وكان صعبة للغاية، وجدت امامي منافس جورجي مجنس باسم إسرائيل”.

وكشف: "في البداية حصل على 3 نقاط، وتذكرت انه إسرائيلي فاستطعت العودة والفوز عليه وبعد ذلك نافست بطل العالم بولندي الجنسية، ولكني خسرت، ثم بعد ذلك فزت في المباراة التالية وحصلت على البرونزية وتأهلت للأولمبياد".


وعن بطولة روسيا، قال: "كنت مصاب في انكل القدم "كسر"، ولم استطيع الانضمام للأولمبياد وكانت مأساة لي، و كتبت إقرار بأن ألعب على مسئوليتي ولكن قوبل بالرفض".


وأكد: “عام 2000 أصبحت خارج الاتحاد المصري للمصارعة وفهمت أصول اللعبة ولم اكن أفضل المشاحنات وتعودت ان اثور بما في داخلي داخل الحلبة فقط”.

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